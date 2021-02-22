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بزنس أونلاين.. شقيقتان من الفيوم تحولان معاناتهما مع التكنولوجيا إلى مبادرة تعليمية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:30 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشفت دعاء فضل، أحد مؤسسي مبادرة "محو الأمية التكنولوجية"، تفاصيل المبادرة التي أطلقتها مع شقيقتها في الفيوم، قائلة: "أنا من إحدى قرى في الفيوم، ولما دخلت الكلية وجدت معاناة كبيرة في التعامل مع التكنولوجيا والكمبيوتر". 

وأضافت فضل، في حوار عبر سكايب، لبرنامج من مصر، المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، اليوم الاثنين، أنه "بعد ما اتخرجت في الكلية ومعي شقيقتي فكرنا في المبادرة ونعمل محو أمية تكنولوجية".

وأشارت إلى أن "المبادرة تنقسم قسمين، الأول تكنولوجيا المعلومات والثاني رواد الأعمال، وسنعمل بأوراق رسمية ونُدخل كل المدارس للمبادرة".
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