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مدير كأس العالم للرماية: 30 دولة بـ 346 راميًا وإداريًا مشاركون في البطولة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:05 ص
رماية
رماية
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عادل نصار
قال مجدي لطفي مدير بطولة كأس العالم للرماية، إن تم الاستعداد والتحضير الجيد للبطولة، مضيفا أن وصلنا أننا أكبر من الحدث.

وأضافت لطفي، في حوار عبر سكايب، لبرنامج من مصر، المذاع عبر شاشة سي بي سي، اليوم الاثنين، أن 30 دولة بـ 346 رامي وإداري مشاركين في البطولة المقامة على الأراضي المصرية.

وتابع مدير بطولة كأس العالم للرماية، أنه كان المفترض أن يكون عدد الدولة المشاركة 36 ولكن 3 دول لم يشاركوا بسبب قيود الإغلاق في دولهم بسب تفشي جائحة كورونا في بلادهم وليس لنا أي دخل في هذا الأمر.

وأكمل الكابتن مجدي لطفي مدير بطولة كأس العالم للرماية، أنه :"كنا حاطين إيدينا على قلبنا لتتلغلي البطولة بعد ما صرف عليها أموال طائلة في التحضيرات".

ويستضيف نادي الصيد الرياضي فرع 6 أكتوبر تدريبات لاعبي منتخب مصر، وعدد من لاعبي المنتخبات العربية والأجنبية؛ استعدادًا لمنافسات بطولة كأس العالم للرماية "خرطوش" والتى تنظم في مصر الفترة من 22 فبراير الجاري وحتى 4 مارس المقبل بمشاركة 32 دولة.

وجاء ذلك فى ضوء الاستطلاع لميادين الرماية الخاصة بالبطولة وبحضور عدد من أعضاء اللجنة المنظمة ومجموعة من المعنيين بنادي الصيد لمتابعة التدريبات القائمة، وإنهاء كافة الاستعدادات المتعلقة بإقامة البطولة من حيث تجهيزات الملاعب والأماكن المخصصة للاعبين والضيوف فى ظل تطبيق الاجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ويتنافس اللاعبون المشاركون بالبطولة فى مسابقات الرماية خرطوش "الاسكيت والتراب"، من خلال مسابقات فردى، وفرق رجال، وفرق سيدات، ومختلط، ويشارك المنتخب المصري فى البطولة كل من "أحمد توحيد زاهر، عبد العزيز محيلبة، أحمد قمر، مصطفى حنيش، إسلام أبو بكر، ماجى عشماوى، نوريهان فوزان، نادين أيمن، سحر طلعت مصطفى، مريم طارق" فى مسابقة التراب.

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