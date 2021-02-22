ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سفير مصر في تنزانيا يكشف حقيقة حصول نادي سيمبا على موافقة حضور 30 ألف متفرج

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:44 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال السفير محمد جابرأبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، إن بعثة النادي الأهلي وصلت إلى تنزانيا في وقت متأخر من مساء أمس الأول، الجمعة، معقبا: كان هناك تناسق وتواصل تام مع الفريق من أجل تحديد كل ما يتعلق بكل الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات.

وأضاف "أبو الوفا" خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": "الفريق قام بإجراء تمارين بالأمس واليوم"، مسترسلا: "التمرين الرئيسي كان بالأمس على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامة، وجرى التركيز على تدريبات بنية وإحماء ثم محاضرة سريعة وتقسيمة استمرت لمدة 45 دقيقة في الأمس، ونصف ساعة اليوم، وجرى التدرب على جُمل فنية".

وأشار إلى أن درجة الحرارة كانت عالية بالأمس مع زيادة نسبة الرطوبة، وبالرغم من ذلك كان اللاعبون مصرون للغاية على التدرب بجدية وحماس". 

وأردف، الفريق سيتمرن على ملعب المباراة غدا الإثنين في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، ولمدة 60 دقيقة، وهو نفس موعد المباراة بعد غد الثلاثاءز

واسترسل: وفقا لتصريحات المتحدث الرسمي لنادي سيمبا، فإن الفريق حصل على موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على بيع تذاكر 50% من القدرة الاستيعابية لملعب المباراة، إذا سيبيع التذاكر لـ30 ألف مشجع.

ولفت إلى أن الأجواء حماسية في تنزانيا، لأن هناك إدراك كامل لصعوبة المباراة، لكن النادي يؤكد على أن فريقه يجيد لعب المباريات الصعبة وتحدي الكبار ويرغب في الفوز بالنقاط الثلاث.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دوري أبطال أفريقيا.. موعد سفر بعثة الأهلي لـ تنزانيا لمواجهة سيمبا

سفير مصر في تنزانيا: حضور أكثر من 30 ألف مشجع في مباراة الأهلي وسيمبا

سفير مصر في دار السلام: بعثة الأهلي لم تخضع لمسحة كورونا في تنزانيا

سفير بمصر بتنزانيا يحضر مران فريق الأهلي استعدادا لمواجهة سيمبا

شاهد.. كواليس مران الأهلي الأول في تنزانيا استعدادا لـ سيمبا

سامي قمصان: جاهزون لمواجهة سيمبا.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يكشف أسباب تأخر بعثة الزمالك وكيفية حل الأزمة

هدية عيد الحب من زوجها.. امرأة تنتزع قلب زرافة نادرة | فيديو

لتجنب التقاضي.. رئيس الوزراء يفض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

أمطار على 7 محافظات.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية لمدة 48 ساعة.. تفاصيل

حمو بيكا مع سيارته الجديدة: من حب جمهوري الأوفر ركبوني الرانج روفر

عودة الهدوء إلى شوارع العاصمة الليبية طرابلس

Advertisements

مصر تصدر بيانا بشأن حادث تحطم طائرة عسكرية في نيجيريا

بسبب فرجاني ساسي.. «الحدث اليوم» توقف برنامج مي حلمي .. والإعلامية تعتذر لقناة الزمالك

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو

بعد ظهور نوع جديد .. وزيرة الصحة تعلن عن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

أمطار ورياح.. الأرصاد: موجة تقلبات جوية جديدة تضرب البلاد خلال 48 ساعة.. تفاصيل

نشرة أخبار العالم| الجيش المصري الأقوى عربيا.. مفاجأة بشأن سد النهضة.. ومحاولة اغتيال باشاغا

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

اول تعليق من مرتضي منصور علي ازمة طائرة بعثة الزمالك المتجهة إلى السنغال

الكويت.. قرار حكومي عاجل بشأن الوافدين الراغبين بالعمل لأول مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية عيد الحب من زوجها.. امرأة تنتزع قلب زرافة نادرة | فيديو

طريقة عمل طاجن الكفتة بـ 4 وصفات لوجبة مغذية ولذيذة

بمكونات من مطبخك .. أبسط 5 ماسكات للتخلص من الهالات السوداء