سفير مصر في تنزانيا يكشف حقيقة حصول نادي سيمبا على موافقة حضور 30 ألف متفرج

قال السفير محمد جابرأبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، إن بعثة النادي الأهلي وصلت إلى تنزانيا في وقت متأخر من مساء أمس الأول، الجمعة، معقبا: كان هناك تناسق وتواصل تام مع الفريق من أجل تحديد كل ما يتعلق بكل الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات.





وأضاف "أبو الوفا" خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": "الفريق قام بإجراء تمارين بالأمس واليوم"، مسترسلا: "التمرين الرئيسي كان بالأمس على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامة، وجرى التركيز على تدريبات بنية وإحماء ثم محاضرة سريعة وتقسيمة استمرت لمدة 45 دقيقة في الأمس، ونصف ساعة اليوم، وجرى التدرب على جُمل فنية".





وأشار إلى أن درجة الحرارة كانت عالية بالأمس مع زيادة نسبة الرطوبة، وبالرغم من ذلك كان اللاعبون مصرون للغاية على التدرب بجدية وحماس".





وأردف، الفريق سيتمرن على ملعب المباراة غدا الإثنين في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، ولمدة 60 دقيقة، وهو نفس موعد المباراة بعد غد الثلاثاءز



واسترسل: وفقا لتصريحات المتحدث الرسمي لنادي سيمبا، فإن الفريق حصل على موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على بيع تذاكر 50% من القدرة الاستيعابية لملعب المباراة، إذا سيبيع التذاكر لـ30 ألف مشجع.





ولفت إلى أن الأجواء حماسية في تنزانيا، لأن هناك إدراك كامل لصعوبة المباراة، لكن النادي يؤكد على أن فريقه يجيد لعب المباريات الصعبة وتحدي الكبار ويرغب في الفوز بالنقاط الثلاث.



