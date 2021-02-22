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بين الناس

مواطن مصاب بمرض نادر يناشد وزارة الصحة علاجه على نفقة الدولة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:06 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن إسحاق غالي ابراهيم ، في رسالة لـ"خدمة القرّاء" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين فى وزارة الصحة الموافقة بعلاجه من "ضمور الأعصاب" على نفقة الدولة.

ويقول فى رسالته : "كنت أعيش حياة مستقرة إلى أن أراد الله وأصبت " بضمور في الأعصاب " وهذا المرض نادر الوجود وعلاجة غالي جد، وانا حالتي بتسوء يوم بعد يوم، وعندي ثلاث أطفال ومنهم طفل كفيف ، وانا مش معايا تكلفته العلاج وظروفى المادية لا تتحمل ودخلى ضعيف جدا مش بيكفى الأكل والشرب و الحياه المعيشية .

 وأضاف : بعد معاناة طويلة مع المرض وبمراجعة ومتابعة الأطباء أصبحت غير قادر على تكاليف العلاج ، مطالب بمساعدته لإنقاذ حياته نظرا لعدم مقدرته على توفير المبلغ المطلوب ، خصوصا في ظل الحياة المعيشية الصعبة .

وناشد وزارة الصحة بأن تنظر إليه نظرة رحمة وعطف، بالموافقة علاجه على نفقة الدولة ، نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكلفة العلاج ، خصوصا في ظل الحياة المعيشية الصعبة ".

وللتواصل مع القارئ من خلال رقم ٠١٢١٠١٠٥٦٢٢

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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