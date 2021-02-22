مواطن مصاب بمرض نادر يناشد وزارة الصحة علاجه على نفقة الدولة

ناشد المواطن إسحاق غالي ابراهيم ، في رسالة لـ"خدمة القرّاء" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين فى وزارة الصحة الموافقة بعلاجه من "ضمور الأعصاب" على نفقة الدولة.





ويقول فى رسالته : "كنت أعيش حياة مستقرة إلى أن أراد الله وأصبت " بضمور في الأعصاب " وهذا المرض نادر الوجود وعلاجة غالي جد، وانا حالتي بتسوء يوم بعد يوم، وعندي ثلاث أطفال ومنهم طفل كفيف ، وانا مش معايا تكلفته العلاج وظروفى المادية لا تتحمل ودخلى ضعيف جدا مش بيكفى الأكل والشرب و الحياه المعيشية .





وأضاف : بعد معاناة طويلة مع المرض وبمراجعة ومتابعة الأطباء أصبحت غير قادر على تكاليف العلاج ، مطالب بمساعدته لإنقاذ حياته نظرا لعدم مقدرته على توفير المبلغ المطلوب ، خصوصا في ظل الحياة المعيشية الصعبة .





وناشد وزارة الصحة بأن تنظر إليه نظرة رحمة وعطف، بالموافقة علاجه على نفقة الدولة ، نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكلفة العلاج ، خصوصا في ظل الحياة المعيشية الصعبة ".





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