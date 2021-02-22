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بين الناس

أهالي عزبة أبوزيد في الشرقية يعانون من تدني الخدمات

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
حالة من الغضب  والاستياء والغضب الشديد وسط سكان عزبة أبوزيد بمركز فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية ، بسبب تدنى مستوى معظم الخدمات، سواء الصحية أو ندرة مياه الشرب وانعدام الصرف الصحي وتراكم تلال القمامة والمواقف العشوائية وتهالك شبكة الطرق التى تعرض حياتهم للخطر.  


ويقول  احمد عصام في رسالته من خلال في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : القرية محرومة من خدمات الصرف الصحي، في حين أن جميع المنازل مقامة على «طرنشات»، الأمر الذى يعرض جدران المنازل للتآكل بسبب قرب المياه الجوفية من سطح الأرض، إضافة لمياه الشرب غير الصالحة للاستخدام الآدمى".

وأضاف : نطالب  برصف الطرق للتخفيف عن المواطنين، خاصة في فصل الشتاء، وتحول بعض الطرق لبرك من المياه بسبب سقوط الأمطار ويصعب السير عليها والتنقل من وإلى المناطق لممارسة الحياة اليومية، بالإضافة إلى توصيل خدمة الغاز الطبيعى.

  وتابع : يجب  توصيل الغاز الطبيعى لعموم قرية حيث أنها محرومة من هذه الخدمة ، كما نحتاج الى مدرسة للتعليم الأساسي ومدرسة اعدادية لتخفيف المعاناه عن ابنائنا للوصول الى مدارسهم ، كما نطالب بتوفير مخبز بلدى  

وناشد الأهالي المسئولين، إدراج وضم هذه القرى ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف (مشروع تطوير 1000 قرية) حيث إنهم فى أمس الحاجة الى هذا المشروع.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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