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توك شو

انتحار وأمراض العظام.. استشاري تحذر الأهالي من تعنيف الفتاة المراهقة الواقعة في الحب

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:26 ص
انتحار
انتحار
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عادل نصار
حذرت هند البنا، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، الأسر، من التعامل بقسوة مع بناتهن في مرحلة المراهقة، خاصة التي وقعت منهن في الحب، مؤكدة أن هذا الأمر من الممكن أن يجعل الفتاة تقدم على الانتحار.

وأضافت البنا، في حوارها مع الإعلامية سالي عبد السلام، مقدمة برنامج قصة حقيقة، المذاع عبر شاشة الأولى، مساء الأحد، أن من الأفضل أنه لا أُخوِّف بنتي، ولا أقهرها، مستدركة: "أخلي أخوها مثلا يعنفها".

وفي السياق نفسه، أشارت استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إلى أنه من المتوقع أن يحدث لهذه الفتاة أمراضا كثيرة وخطيرة، وعلينا الحذر بشدة من هذا الأمر.

وأوضحت البنا، أنه في مقدمة هذه الأمراض؛ الضغط والسكر، إضافة للإصابة بأمراض القولون، وأمراض العظام، والانهيار العصبي .

وكشفت هند البنا استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن هناك معتقدا ومقولة تقوم الأم بتعليمها للفتاة، وهي :"اتعلمي الطبخ والمسح والأعمال المنزلية؛ عشان تنجحي في بيتك لما تتجوزي"، مؤكدة أن هناك أمورا كثيرة مغلوطة يجب تغييرها تماما.

وأضافت استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن هذا الأمر يجب تعديله بشكل كبير، حيت إن المنزل لا يدار بإتقان أعمال المنزل، ولكن بأمور أخرى، في مقدمتها أنه يدار بالمشاعر والحنان والحب.
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