اتقبض علينا.. هنيدي يكشف تفاصيل هروبه من المدرسة لأول مرة





وأضاف هنيدي: "كنت بتفرج على فيلم، وخلاله، تم مدير المدرسة قبض علينا، وحصلنا على جزاء".



وفي السياق ذاته، علَّق "أمير كرارة" قائلا: "أول مرة أتمسك فيها وأنا بهرب من المدرس ، كنت بتفرج على فيلم بردوا ، بس الفرق بيني وبينك ، إني اتمسكت من الحكومة مش مدير المدرسة".

وتابع "هنيدي" خلال برنامج "سهرانين"، أول مرة وقفت أمام الكاميرا كانت سهرة تلفزيونية مع الأستاذ شكري سرحان"، معقبا:"كل واحد خد 30 جنيه واشتريت موز بيهم".

كشف الفنان محمد هنيدي بعض التفاصيل عن طفولته، حيث قال: "أول مرة هربت من المدرسة كنت في أولى ثانوي.. وكنت لابس ترنجات مدرسة الثانوية الرياضية".