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توك شو

اتقبض علينا.. هنيدي يكشف تفاصيل هروبه من المدرسة لأول مرة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:43 ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
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إسراء صبري
كشف الفنان محمد هنيدي بعض التفاصيل عن طفولته، حيث قال: "أول مرة هربت من المدرسة كنت في أولى ثانوي.. وكنت لابس ترنجات مدرسة الثانوية الرياضية".

وأضاف هنيدي: "كنت بتفرج على فيلم، وخلاله، تم مدير المدرسة قبض علينا، وحصلنا على جزاء".

وفي السياق ذاته، علَّق "أمير كرارة" قائلا: "أول مرة أتمسك فيها وأنا بهرب من المدرس، كنت بتفرج على فيلم بردوا، بس الفرق بيني وبينك، إني اتمسكت من الحكومة مش مدير المدرسة".

وتابع "هنيدي" خلال برنامج "سهرانين"، أول مرة وقفت أمام الكاميرا كانت سهرة تلفزيونية مع الأستاذ شكري سرحان"، معقبا:"كل واحد خد 30 جنيه واشتريت موز بيهم".
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