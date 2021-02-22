ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد خيري يكشف سر رحيله عن الأهلي.. ويؤكد: الإسماعيلي قادر على تجاوز محنته.. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:44 ص
أحمد خيري
أحمد خيري
Advertisements
محمد رشاد
قال أحمد خيري، لاعب الفريق الأول لكرة القم بالنادي الأهلي السابق، إن كثرة العمليات الجراحية التي أجراها تسببت في اعتزاله لكرة القدم بشكل مبكر.

وأضاف أحمد خيري، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة « صدى البلد»، أنه اعتزل الكرة في سن  الثلاثين، بسبب كثرة الإصابات والعمليات الجراحية.

وأكمل: "الأطباء أجمعوا على عدم قدرتي على ممارسة كرة القدم بعد إجراء جراحة بالظهر، والآن أعمل في مجال التدريب، وهو مختلف عن ممارسة الكرة تماما، فالكرة موهبة لكن التدريب خبرات تكتسب عبر سنوات".

وأكد: "عند انتقالي للأهلي لم أعاني من إصابات مزمنة، وتعرضت للإصابة في بداية انتقالي للأهلي، لكني تعجلت العودة والمشاركة مع القلعة الحمراء".

وواصل :" فضلت الانتقال للقلعة الحمراء عن الزمالك، بسبب الاستقرار في ذلك الوقت 2013، وندمت لتعجلي في الرحيل عن الأهلي".

ونوه قائلا: "لم أتهاون في الأهلي سواء في التدريبات أو المباريات في أي فترة، وسوء التوفيق لازمني بسبب الإصابات".

وتابع: "الأهلي يؤدي بشكل جيد حاليا، ودوري الأبطال سيعطي دفعة كبيرة للاعبين الحاليين، وهذا ظهر بشكل واضح بمونديال الأندية".

كما تحدث عن الإسماعيلي قائلا: "من دافع عن ألوان الدراويش، يعرف جيدا قيمة هذا النادي العريق، وأتمنى أن يخرج من المرحلة الصعبة التي يمر بها".
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

رد مفاجئ من الصين حول مواجهة الولايات المتحدة

لحظة محاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق الليبية

طريقة عمل طاجن الكفتة بـ 4 وصفات لوجبة مغذية ولذيذة

أسد يهاجم حارسة حديقة بوحشية في ألمانيا

مكافاة نهاية الخدمة ومد سن التعاقد لما بعد الـ 60.. 6 مفاجآت فى قانون العمل الجديد

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

Advertisements

بسبب فرجاني ساسي.. «الحدث اليوم» توقف برنامج مي حلمي .. والإعلامية تعتذر لقناة الزمالك

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

اول تعليق من مرتضي منصور علي ازمة طائرة بعثة الزمالك المتجهة إلى السنغال

أول تعليق من حسام حسن على هزيمة الاتحاد السكندري 3-1 أمام أسوان

إقامة قمة الأهلي والزمالك في رمضان.. تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة

تعليق مثير من أمير مرتضى على تأخر رحلة الزمالك للسنغال

محمد صلاح على رأسه.. شوقي غريب يضم 50 لاعبا في قائمة المنتخب المسافرة للأولمبياد

متفوقا على بايرن ميونخ .. جلوب سوكر: الأهلي نمبر وان عالميا في القرن 21 .. تفاصيل

أخبار النادي الأهلي: مفاجأة في تشكيل مباراة سيمبا التنزاني.. 4 مشاهد في المران الرئيسي

سفير مصر في تنزانيا: «كاف» وافق على طلب سيمبا قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل

أخبار الزمالك.. تحفيز اللاعبين قبل مواجهة تونجيث السنغالي.. واعتذار مي حلمي بسبب فرجاني ساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية عيد الحب من زوجها.. امرأة تنتزع قلب زرافة نادرة | فيديو

طريقة عمل طاجن الكفتة بـ 4 وصفات لوجبة مغذية ولذيذة

بمكونات من مطبخك .. أبسط 5 ماسكات للتخلص من الهالات السوداء