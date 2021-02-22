أحمد خيري يكشف سر رحيله عن الأهلي.. ويؤكد: الإسماعيلي قادر على تجاوز محنته.. فيديو

قال أحمد خيري، لاعب الفريق الأول لكرة القم بالنادي الأهلي السابق، إن كثرة العمليات الجراحية التي أجراها تسببت في اعتزاله لكرة القدم بشكل مبكر.





وأضاف أحمد خيري، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة « صدى البلد»، أنه اعتزل الكرة في سن الثلاثين، بسبب كثرة الإصابات والعمليات الجراحية.





وأكمل: "الأطباء أجمعوا على عدم قدرتي على ممارسة كرة القدم بعد إجراء جراحة بالظهر، والآن أعمل في مجال التدريب، وهو مختلف عن ممارسة الكرة تماما، فالكرة موهبة لكن التدريب خبرات تكتسب عبر سنوات".





وأكد: "عند انتقالي للأهلي لم أعاني من إصابات مزمنة، وتعرضت للإصابة في بداية انتقالي للأهلي، لكني تعجلت العودة والمشاركة مع القلعة الحمراء".





وواصل :" فضلت الانتقال للقلعة الحمراء عن الزمالك، بسبب الاستقرار في ذلك الوقت 2013، وندمت لتعجلي في الرحيل عن الأهلي".





ونوه قائلا: "لم أتهاون في الأهلي سواء في التدريبات أو المباريات في أي فترة، وسوء التوفيق لازمني بسبب الإصابات".





وتابع: "الأهلي يؤدي بشكل جيد حاليا، ودوري الأبطال سيعطي دفعة كبيرة للاعبين الحاليين، وهذا ظهر بشكل واضح بمونديال الأندية".





كما تحدث عن الإسماعيلي قائلا: "من دافع عن ألوان الدراويش، يعرف جيدا قيمة هذا النادي العريق، وأتمنى أن يخرج من المرحلة الصعبة التي يمر بها".