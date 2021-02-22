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رياضة

بونتيس: محمد صلاح الأفضل بعد ميسي ورونالدو.. وليفربول يعاني

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:30 ص
محمد صلاح وميسي ورونالدو
محمد صلاح وميسي ورونالدو
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محمد رشاد
أشادَ ليونيل بونتيس، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري وسبورتينج لشبونة بإمكانيات النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي .

وقال بونتيس في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ محمد صلاح هو الأفضل في العالم بعد ليونيل ميسي نجم برشلونة و كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ، مشيرًا إلى أنه يتفوق على بعض اللاعبين مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ ، وأنه سيحقق الكرة الذهبية يومًا ما .

واختتم بونتيس ، ليفربول يعاني هذا الموسم ، رغم أنه تمكن من حصد لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بنفس المجموعة من اللاعبين ، وأتمنى تحسن نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة.
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