هنيدي يكشف سر صورته المنتشرة بالملابس الداخلية

وأكد أن جروب مسرح الجمعة بكلية الحقوق، ما زالوا متواصلين مع بعضهم البعض.





وكشف "هنيدي" خلال اللقاء، بدايات دخوله عالم الفن، وكواليس أعماله الكوميدية، فضلا عن رأيه في ممثلي الكوميديا حاليًا.

روى محمد هنيدي، تفاصيل صورته المنتشرة على السوشيال ميديا بالملابس الداخلية، قائلا: "كان عندنا زمان خروجتين بس، القناطر الخيرية وجنينة الحيوانات.. وفي الصورة دي كنت في القناطر".وعلق هنيدي على صورته، خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون إي": قائلا:" يا نهار أسود.. كنت غلبان اوي وأنا صغير"، معقبا: "كنت لابس بدلة الظابط بس كنا في رحلة بقى".