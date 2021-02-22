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رياضة

هاشم: المصري يعاني من أزمة مالية.. وهذا موقف كريم العراقي من الرحيل .. تفاصيل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:59 ص
كريم العراقي من مباراة
كريم العراقي من مباراة الزمالك والمصري بالدوري
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محمد رشاد
أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري، أن الفريق يعاني من أزمة مالية كبيرة في الفترة الحالية ، حيث أن الشركة الراعية لم تسدد مستحقات النادي بشكل كامل.

وأضاف هاشم في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ المباريات تُكلف خزينة النادي الكثير ، بسبب اللعب خارج ستاد بورسعيـد ، ما بين تكاليف السفر ، و إيجار الملاعب ،كما أن مجلس الإدارة لم يصرف رواتب الموظفين منذ 3 أشهر.

وأردف طارق هاشم  أن كريم العراقي نجم الفريق والمنتخب الوطني الأوليمبي مستمر مع الفريق ، حيث ما زال يتبقى في عقده موسمًا ونصف مع النادي ، ولا نية لرحيله إلا في حال قدوم عرض كبير يليق بالنادي المصري وباللاعب .

وأوضح أن إدارة نادي المصري أبلغت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة بأنها لن تتحمل تكلفة المسحات الطبية الخاصة بكل مباراة من مباريات الدوري المصري لمكافحة فيروس كورونا .

واختتم هاشم ، لن نقدر على سداد 3 ملايين جنيه، فالنادي يعاني من أزمة مالية كبيرة ، واتحاد الكرة لم يبلغنا بذلك قبل بدء الموسم.
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