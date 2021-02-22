ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بازوكا: يوفـيتش مدرب جيد والإسماعيلي لن يهبط هذا الموسم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:27 ص
البوسني دراجان يوفيتش
البوسني دراجان يوفيتش مدرب الاسماعيلي
Advertisements
محمد رشاد
قال سيد عبد الرازق بازوكا نجم نادي الإسماعيلي السابق، إن البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق مدرب جيد جدًا ، ويلعب كرة هجومية ، وأظهر بصماته منذ مباراة الزمالك الماضية رغم الخسارة 1 – 2 

وأضاف بازوكا في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ يوفيتش مدرب مميز لكنه يحتاج إلى المزيد من الوقت لمعرفة جميع اللاعبين ، ولذلك أطالب أبناء النادي بمساندته ومساندة النادي .

واختتم بازوكا ، كان الله في عون جماهير الدراويش ، أطالبهم بالمزيد من الدعم للفريق و أطمئنهم أن الفريق سينجو من هذه المحنة ولن يهبط إلى الممتاز ب.

وفرط فريق الإسماعيلي في الفوز أمام إنبي، ليخيم التعادل الإيجابي على نتيجة المباراة بهدف لكل فريق، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري we المصري.

وتقدم محمد الشامي بالهدف الأول لفريق الإسماعيلي في الدقيقة 5، قبل أن يتمكن إنبي من إدراك التعادل في الدقيقة 88 عن طريق اللاعب محمد حتحوت.

وبتلك النتيجة، رفع إنبي رصيده إلى 18 نقطة ليتساوى مع بيراميدز، ووصل الإسماعيلي إلى 9 نقاط بالتساوى مع الإنتاج الحربي صاحب المركز السادس عشر.
Advertisements
Advertisements

بسبب فرجاني ساسي.. «الحدث اليوم» توقف برنامج مي حلمي .. والإعلامية تعتذر لقناة الزمالك

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

اول تعليق من مرتضي منصور علي ازمة طائرة بعثة الزمالك المتجهة إلى السنغال

أول تعليق من حسام حسن على هزيمة الاتحاد السكندري 3-1 أمام أسوان

إقامة قمة الأهلي والزمالك في رمضان.. تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة

محمد صلاح على رأسه.. شوقي غريب يضم 50 لاعبا في قائمة المنتخب المسافرة للأولمبياد

تعليق مثير من أمير مرتضى على تأخر رحلة الزمالك للسنغال

متفوقا على بايرن ميونخ .. جلوب سوكر: الأهلي نمبر وان عالميا في القرن 21 .. تفاصيل

أخبار النادي الأهلي: مفاجأة في تشكيل مباراة سيمبا التنزاني.. 4 مشاهد في المران الرئيسي

سفير مصر في تنزانيا: «كاف» وافق على طلب سيمبا قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل

أخبار الزمالك.. تحفيز اللاعبين قبل مواجهة تونجيث السنغالي.. واعتذار مي حلمي بسبب فرجاني ساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية عيد الحب من زوجها.. امرأة تنتزع قلب زرافة نادرة | فيديو

طريقة عمل طاجن الكفتة بـ 4 وصفات لوجبة مغذية ولذيذة

بمكونات من مطبخك .. أبسط 5 ماسكات للتخلص من الهالات السوداء