للحد من حوادث الطرق.. تكثيف الحملات المرورية بالطرق الصحراوية والزراعية بسوهاج

وشن مرور المحافظة حملة للكشف عن تعاطي السائقين للمواد المُخدرة؛ لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المُتعاطين بينهم.

وأسفرت الحملة أمس الأحد، عن سحب ٢٥ عينة وثبوت إيجابية عينتين من بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائقين.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكانت مُسنة ونجلتها قد أصيبتا باختناق عقب استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون عقب نعاسهما أثناء إشعالهما نيران التدفئة بإحدى غرف المنزل بجهينة الغربية بمركز جهينة بمحافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول مُسنة ونجلتها مُصابتان باختناق إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون عقب نعاسهما أثناء إشعالهما نيران التدفئة بالمنزل بدائرة المركز.





وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من:(أميرة. ع. م - ٧٠ سنة - ربة منزل)، و(عفاف. م. أ - ٤٠ سنة - ربة منزل)، باختناق إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون بعد إن غلبهما النعاس اثناء اشعالهما نيران التدفئة بإحدى غرف المنزل.





وبسؤال زوج الأولى (محمود. أ - ٨٥ سنة - بالمعاش - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء إشعال زوجته ونجلته النيران للتدفئة بغرفة النوم، غلبهما النعاس واختنقَ على إثر ذلك.



