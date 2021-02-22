هل يمكنك قيادة السيارة لمسافات قصيرة في الشتاء؟.. الخبراء يجيبون

تتعرض بطارية السيارة في فصل الشتاء لكثير من المشاكل، لذلك أصى نادي السيارات ADAC الألماني، بضرورة تجنب التحرك لمسافات قصيرة بشكل متكرر، من أجل الحفاظ على نظافة البطارية.
وفي هذا السياق، أوضح الخبراء الألمان لأن كفاءة البطارية الكهربائية تقل في الاجواء الباردة ، وهو ما يلزم تجنب السير لمسافات قصيرة ، وذلك حتى يتمكن المولد من إعادة شحنها بشكل كاف، لذلك سيضطر قائد السيارة لإعادة شحنها مرة أخرى بالشاحن الخارجي.
كما شدد النادي على أن هناك تجهيزات في السيارة تستهلك طاقة البطارية إذا كان المحرك متوقف عن العمل ، مثل الراديو، أو الإضاءة ، بالإضافة إلى أن عدم قفل السيارة يساعد على نفاذ طاقة السيارة، ولذلك يجب على قائد السيارة أن يتحقق من نظافة البطارية بشكل عام ، ومن نظافة قطبيها ، والتوصيلات الموجودة عليها، وتنظيفها إذا تطلب الأمر وحمايتها من التآكل بالمواد المعروفة ، والتي تباع على شكل بخاخات.
وفي هذا السياق، أوضح الخبراء الألمان لأن كفاءة البطارية الكهربائية تقل في الاجواء الباردة ، وهو ما يلزم تجنب السير لمسافات قصيرة ، وذلك حتى يتمكن المولد من إعادة شحنها بشكل كاف، لذلك سيضطر قائد السيارة لإعادة شحنها مرة أخرى بالشاحن الخارجي.
كما شدد النادي على أن هناك تجهيزات في السيارة تستهلك طاقة البطارية إذا كان المحرك متوقف عن العمل ، مثل الراديو، أو الإضاءة ، بالإضافة إلى أن عدم قفل السيارة يساعد على نفاذ طاقة السيارة، ولذلك يجب على قائد السيارة أن يتحقق من نظافة البطارية بشكل عام ، ومن نظافة قطبيها ، والتوصيلات الموجودة عليها، وتنظيفها إذا تطلب الأمر وحمايتها من التآكل بالمواد المعروفة ، والتي تباع على شكل بخاخات.
كما نصح الخبراء أيضا قائدي السيارات بضرورة الكشف على البطارية وصيانتها قبل دخول فصل الشتاء.