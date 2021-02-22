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رياضة

موعد قرعة مجموعات الكونفيدرالية 2021 والقنوات الناقلة.. اليوم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:01 ص
الكونفيدرالية الافريقية
الكونفيدرالية الافريقية
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محمد رشاد
تجرى اليوم الاثنين، مراسم قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد انتهاء دور الـ32 مكرر، باستثناء مواجهة النجم الساحلي التونسي، أمام يونج بوفالويس.

وشهد دور الـ32 تأهل فريق بيراميدز (الممثل المصري الوحيد في البطولة)، على حساب راسينج كلوب الإيفواري، بنتيجة 4-0 بمجموع المباراتين.

موعد قرعة دور الـ16 بالكونفدرالية

تُقام فعاليات قرعة دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية اليوم في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لقرعة الكونفدرالية

تُذاع فعاليات القرعة في بث مباشر على قناة الاتحاد الإفريقي (الكاف) عبر موقع "يوتيوب"، بالإضافة إلى قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية.

وتأهل حامل اللقب نادي نهضة بركان دون خوض الملحق، والسبب في ذلك يعود في الأساس للدور الأول في دوري أبطال إفريقيا، فقد كان من المقرر أن يواجه الزمالك نادي غزالة التشادي، لكن الأخير اعتذر فتأهل الفارس الأبيض لدور المجموعات في الأميرة السمراء مباشرةً، وودع النادي التشادي المغامرة الإفريقية هذا العام.

وبذلك تحول 15 فريقًا من دوري الأبطال إلى الكونفدرالية التي تأهل من دورها التمهيدي 16 فريقًا، فتقرر تأهل نهضة بركان دون خوض الملحق، حيث أنه الأعلى في تصنيف أندية الكاف.

وتحدد المتأهلين إلى دور المجموعات باستثناء اثنين فقط لن يتم الكشف عنهما إلا بعد انقضاء القرعة، وذلك بعد أن تأجلت مباراة الإياب بين نادي بريميو دي أجوستو ونامونجو، وتحديد يوم 22 فبراير 2021 للعب مباراة الإياب بين النجم الساحلي ويونج بافالوس.

نهضة بركان والرجاء وإنيمبا وبيراميدز والصفاقسي ووفاق سطيف وشبيبة القبائل وأورلاندو بيراتس و نكانا وساليتاس بوركينا فاسو و القطن والأهلي بنغازي ليبيا وجاراف السنغالي و نابسا ستارز.
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موعد قرعة مجموعات الكونفيدرالية 2021 والقنوات الناقلة.. اليوم

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