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رياضة

عبد الله جمعة يهنئ عمر السعيد بعد تألقه مع الجونة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:31 ص
عبد الله جمعة
عبد الله جمعة
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مصطفى كرم

احتفل عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، بإحراز صديقه، عمر السعيد لاعب الجونة، هدفين في شباك فريق المقاولون العرب.

ونشر عبد الله جمعة عبر استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع عمر السعيد وعلق عليها: "عقبال الجاي".

وحقق فريق المقاولون العرب الفوز على منافسه الجونة بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين ، في المباراة التي أقيمت اليوم بعد تأجيلها من الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وجاءت أهداف المقاولون العرب عن طريق محمد حمدي في الدقيقة 70، لويس هينستروزا في الدقيقة 75، عمر فتحي في الدقيقة 79 وبعدها سجل الجونة هدفين عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 84 ،85 من عمر اللقاء. 

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