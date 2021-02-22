أخبار الفن| إصابة الفنانة نجلاء بدر بفيروس كورونا.. اشتعال أزمة أغنية شكرًا لـ عمرو دياب

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:









أعلنت الفنانة نجلاء بدر، إصابتها منذ قليل بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت نجلاء بدر، من خلال حسابها على "فيس بوك": "أنا كوفيدنينتين .. ربنا يستر .. دعواتكم".









عبّر الشاعر محمد هشام رجب، عن سعادته بالتعاون الأول بينه وبين الفنان حمزة نمرة، في أغنية بعنوان "فيه ناس".









يوافق اليوم الاثنين 22 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، والتي تركت بصمتها المميزة في عالم الفن بأعمالها المتنوعة والمختلفة على مدار مشوارها الفني.









أثارت صورة عمرو دياب، الجديدة أزمة أغنية "شكرًا" مجددًا بين جمهوري الهضبة، ورامي صبري، وذلك بسبب ارتداء عمرو، لـ كاب يحمل اسم الأغنية.









ردت الفنانة ايتن عامر على احد متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر انتقدها بسبب تشجيعها للنادي الأهلي.





