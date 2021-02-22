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رياضة

بين تاريخ متميز وتطلع لإثبات الذات.. سيراميكا يلتقي غزل المحلة في كأس مصر اليوم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:42 ص
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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محمد رشاد
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مع منافسه غزل المحلة  فى دور الـ 32 لكأس مصر على ستاد المكس بالإسكندرية اليوم الإثنين في مواجهة صعبة للفريقين في ظل الندية والاثارة المعروفة عن مواجهات الكأس .

وشهد آخر ظهور لسيراميكا كليوباترا تحت قيادة المدرب المخضرم هيثم شعبان في بطولة الدوري تعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة عشرة للمسابقة فيما فاز غزل المحلة على الإنتاج الحربى بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل سيراميكا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 12هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل،فيما يحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 17 نقطة من 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفًا ومازال لديه لقاء مؤجل.

ويعد غزل المحلة زعيم الفلاحين كما يطلق عليه جمهوره  أحد أشهر فرق الدوري المصري كونه أحد الفرق القليلة التي سبق وأن حققت لقب بطولة الدوري المصري الممتاز عندما نجح خلال موسم 72-73 في حصد اللقب .

وتعد حقبة السبعينيات أفضل فترات فريق غزل المحلة على الإطلاق بعد أن نجح في تحقيق لقب الدوري وحصد المركز الثاني لموسم 75-76 فيما تمكن من تحقيق المركز الثالث في خمس مناسبات آخرها موسم 92-93 .

غزل المحلة على مدار تاريخه الكروي لم يحالفه التوفيق في معانقة أقدم البطولات المصرية بطولة كأس مصر بالرغم من حضوره نهائي البطولة العريقة في 6 مناسبات مكتفيا بالوصافة أعوام 75-79- 86 -93-95 وأخيرا 2001

وفى المقابل ظهر سيراميكا بشكل متميز في أولى مواسمه بدوري الأضواء والشهرة وبالطبع يأمل في تقديم مباريات قوية ببطولة الكأس ومن جانبه طالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بالتركيز في مباراة اليوم للتأهل للدور التالى للبطولة وإستغلال أنصاف الفرص للتسجيل ، فيما شدد خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة على لاعبيه ضرورة احترام المنافس لعبور هذه المحطة من بطولة الكأس.
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