إعادة فتح طريق بنها – كفر شكر بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالأخشاب

نجحت أجهزة المرور بمحافظة القليوبية في إعادة الحركة المرورية الى طبيعتها مرة اخرى على طريق بنها – كفر شكر بعد توقفها إثر إنقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالاخشاب على الطريق بسبب السرعة الزائدة حيث تم نقل رفع الحمولة من الطريق واعادة فتحه مرة اخرى ولم يسفر الحادث عن وقوع اى إصابات او خسائر فى الأرواح.
تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المهندس الفني للكشف عن صلاحية السيارة وبيان ملابسات الحادث والتحفظ على السيارة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامه لمرور القليوبية يفيد انقلاب سيارة نقل بمقطورة محمله بالأخشاب على جانب طريق بنها – كفر شكر امام قرية جمجرة دائرة مركز بنها.
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين انقلاب السيارة وحمولتها على الطريق بسبب السرعة الزائدة وتم الدفع بلوادر مجلس المدينة ورفع الحمولة والسيارة وأعيد فتح الطريق مرة أخرى وتولت النيابة التحقيق.