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حوادث

أمن القليوبية: جرعة مخدرات زائدة وراء مصرع شاب داخل منزله بشبين القناطر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:15 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، غموض حادث العثور على جثة شاب لقى مصرعه فوق سطح منزل بقرية كفر طحوريا دائرة مركز شبين القناطر، حيث تبين أن المتوفى مدمن ويتعاطى المواد المخدرة، وتوفى إثر تناول جرعة زائدة.

من ناحية أخرى، تم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر، تحت تصرف النيابة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي بعثورهم على جثة شخص فوق سطح منزل بقرية كفر طحوريا بدائرة مركز شبين القناطر.

وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "وائل. م" 35 سنة متوفى منذ يومين كما تبين أن المتوفى لا يسكن في المنطقة ويعيش في محافظة أخرى ، وأنه يأتي إلى القرية نهاية الأسبوع ويتركها ثم يعود اليها مرة أخرى.

من ناحية أخرى، تخلص شاب من حياته في بنها، وقام بشنق نفسه في سقف منزله بحبل غسيل أثر إصابته بحالة نفسية بإحدى قرى مركز بنها.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز بنها، يفيد تلقيه بلاغا بشنق شاب يدعى "ا. ر. م" 25 سنة نفسه بحجرة نومه في قرية ميت السباع دائرة المركز. 

وتبين من التحريات أن المتوفى مصاب باضطراب نفسي وعلق حبلا في سقف حجرة نومه وقام بشنق نفسه والتخلص من حياته، وعندما دخلت والدته للاطمئنان عليه فوجئت به معلقا في سقف الحجرة وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام، تحت تصرف النيابة وتولت النيابة التحقيق.
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