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رشا مجدي: الإدارة المحلية بمجلس النواب تعقد اجتماعين "فيديو"

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:48 ص
الإعلامية رشا مجدى
الإعلامية رشا مجدى
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ستعقد اجتماعين لاستكمال بيان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وأضافت الإعلامية رشا مجدي، خلال تقديمها موجز الأخبار، المذاع على فضائية "صدى البلد"، ببرنامج "صباح البلد"، أن الوزير ألقى بيانه أمام المجلس بشأن خطة عمل التفتيش والمتابعة في وزارة التنمية المحلية.

وأشارت مقدمة برنامج "صباح البلد"، إلى أن الاجتماع الثاني سيبحث المناقشات التي دارت حول بيان الوزير بالجلسة العامة بشأن حزم التمويل والقروض المقدمة من خلال المشروع القومي "مشروعك".

في سياق آخر قال النائب علي نور، عضو مجلس النواب، إن هناك إصرارا كبيرًا من جانب الدولة للتصدي للبطالة وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل في مختلف المجالات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحا ان هذه الإجراءات تعتبر حلا سريعا ومباشرا لمساعدة الشباب والراغبين في العمل.

وأشار نور خلال تصريحات له اليوم، إلى أن نحو مليون فرصة عمل تم توفيرها عبر برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية، ومن خلال تمويل نحو 164 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي الصغر.

وقال عضو مجلس النواب، إن "مشروعك"، يعمل فى إطار مبادرة البنك المركزي المصري، التي توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%، مضيفا أن هدفه الرئيسي، تحقيق التنمية المجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر، لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وشدد نور على أن الدولة لم تتأخر في فتح مجالات وفرص عمل كثيرة، وفي شتى مناحي الاقتصاد طيلة السنوات الماضية، وهو ما كان له انعكاسا مباشرا على تراجع معدلات البطالة وانخفاض مستويات الفقر وفق مؤشرات دولية.
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