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عيار 21 يسجل 782 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 22-2-2021

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:38 ص
الذهب
الذهب
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc"، اليوم، الاثنين 22- 2-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر. 

 أسعار الذهب اليوم فى مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 894 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 782 جنيها.

في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 670 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6256  جنيها.

وفى سياق آخر قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

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