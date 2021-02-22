يحدث مرتين سنويا.. معلومات عن تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني

ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بأبو سمبل ،تعد من أبرز الظواهر الكونية ، تحدث مرتين كل عام يوم ٢٢ فبراير و يوم ٢٢ أكتوبر ، لتكون أيقونة ينتظرها الملايين من السائحين.





وفى إطار ذلك يرصد "صدى البلد" ، أبرز معلومات عن تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني .





1- تتكرر مرتين كل عام، يومي 22 أكتوبر و22 فبراير.

2- تتسلل أشعة الشمس داخل المعبد،؛لتصل إلى قدس الأقداس.

3- تشع نور الشمس على منصة عليها تمثال الملك رمسيس الثانى جالسا .

4- لا تتعامد الشمس على وجه تمثال "بتاح" رغم تواجده على منصة الملك رمسيس.

5- يوما تعامد الشمس هما يوم مولده 22 أكتوبر ويوم تتويجه ملكا فى 22 فبراير.

6- يقال أن ظاهرة تعامد الشمس اكتشفت عام 1874 على يد المستكشفة إميليا إدوارذ.



