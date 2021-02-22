بطلة الجمهورية فى رفع الأثقال توجه رسالة لـ قصار القامة

قالت حنان فؤاد بطلة الجمهورية فى رفع الأثقال و ألعاب قوي: إن الرياضة بالنسبة لها كل شئ، موضحة " الرياضة اعطتنى قوة ودفعة للحياة".





وأضافت خلال لقاء ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين: أنها حصلت فى العام الماضي على لقب الأم المثالية للأقزام، و أنها تلهم قصر القامة بممارسة شغفهم و الخروج للمجتمع.





ولفتت إلى أنها بدأت ممارسة الرياضة فى عام 1990، وأنها بدأت بالجري، ودخلت فى بطولات كثيرة و حصلت على ميداليات.





وأشارت إلى أن التنمر فى الفترة الأخيرة قل عن الماضي، و أن الجميع يجب أن يعلم أن الله خلق كل إنسان بشكل معين.





ووجهت رسالة لـ وزيرة الصحة ووزيرة التضامن قائلة : " انا مش عندى مرافق عشان أشارك فى البطولات فـ ياريت تحلولى مشكلتى والدى توفى وولدتي و لا يوجد أبناء لي، و أشقائي فى عملهم".



