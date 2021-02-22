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بطلة الجمهورية فى رفع الأثقال توجه رسالة لـ قصار القامة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:44 ص
حنان فؤاد بطلة الجمهورية
حنان فؤاد بطلة الجمهورية فى رفع الأثقال
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البهي عمرو
قالت حنان فؤاد بطلة الجمهورية فى رفع الأثقال و ألعاب قوي: إن الرياضة بالنسبة لها كل شئ، موضحة " الرياضة اعطتنى قوة ودفعة للحياة".

وأضافت خلال لقاء ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين: أنها حصلت فى العام الماضي على لقب الأم المثالية للأقزام، و أنها تلهم قصر القامة بممارسة شغفهم و الخروج للمجتمع.  

ولفتت إلى أنها بدأت ممارسة الرياضة فى عام 1990،  وأنها بدأت بالجري، ودخلت فى بطولات كثيرة و حصلت على ميداليات.

وأشارت إلى أن التنمر فى الفترة الأخيرة قل عن الماضي، و أن  الجميع يجب أن يعلم أن الله خلق كل إنسان بشكل معين.

ووجهت رسالة لـ وزيرة الصحة ووزيرة التضامن قائلة : " انا مش عندى مرافق عشان أشارك فى البطولات فـ ياريت تحلولى مشكلتى والدى توفى وولدتي و لا يوجد أبناء لي، و أشقائي فى عملهم".

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