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حوادث

تشريح جثة شاب انتحر شنقا داخل منزله ببنها

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:43 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة مركز بنها بندب الطبيب الشرعي لمناظرة جثة شاب لقى مصرعه شنقا داخل منزله لتوقيع الكشف الطبى عليها لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وكان شاب قد تخلص من حياته في بنها وقام بشنق نفسه في سقف منزله بحبل غسيل اثر اصابته بحالة نفسية بإحدى قرى مركز بنها.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز بنها يفيد تلقيه بلاغا بشنق شاب يدعى "ا. ر. م" 25 سنة نفسه بحجرة نومه في قرية ميت السباع دائرة المركز. 

وتبين من التحريات أن المتوفى مصاب باضطراب نفسي وعلق حبلا في سقف حجرة نومه وقام بشنق نفسه والتخلص من حياته وعندما دخلت والدته للاطمئنان عليه فوجئت به معلقا في سقف الحجرة وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة وتولت النيابة التحقيق
من ناحية أخرى تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص عثر عليه مقتولا فوق سطح منزله في شبين القناطر.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بتلقي بلاغ من الأهالي بعثورهم على جثة شخص في حالة تحلل فوق سطح منزل في قرية بدائرة مركز شبين القناطر.

وانتقل على الفور العميد خالد المحمديرئيس مباحث المديرية وتبين أن الجثة لشخص يدعى "وائل م"، 35 عاما متوفى منذ يومين تقريبا، وتم نقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة.
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