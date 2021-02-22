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أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة ضاعفت حركة المرور واختصرت أسابيع إلى 10 دقائق

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:31 ص
الرئيس السيسي والفريق
الرئيس السيسي والفريق أسامة ربيع
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فرح علاء الخولي
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن ما حققته القناة من زيادة السفن والحمولات العابرة كله بفضل قناة السويس الجديدة، لافتًا إلى أن القناة القديمة لا تتحمل أكثر من عبور 45 سفينة في اليوم، ولا تزيد عن ذلك العدد، موجهًا الشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا المشروع "لأنه ضاعف أرقام السفن"، ولذلك يجب إعطاء كل ذي حقٍ حقه. 

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن إنشاء القناة الجديدة أدى لإنشاء أنفاق لربط الاتصال شرق وغرب سيناء، ولذلك تم تنفيذ 6 انفاق منها نفق الشهيد احمد حمدي 1، ومنهم نفقين في اسماعيلية و2 ببورسعيد، ونفق في السويس، وأصبحت تيسر الحركة في أقل من 10 دقائق بدلا من أسابيع بالمعديات للعبور من الشرق للغرب.

وأوضح أنه تم عرض توقعات حركة الملاحة خلال هذا العام على الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، وانه مع استمرار تأثير جائحة كورونا لآخر العام تقريبا، سيكون هناك زيادة في حركة الملاحة العالمية بالقناة بنسبة 4.3% عن عام 2020، والحمولات تزيد بنسبة 4.8%.

وكشف عن جاري الانتهاء من متحف قناة السويس، والذي انتهى إنشاؤه وجاري وضع المعروضات به، ويتكون من 24 قاعة، وسيجري افتتاحه في نصف العام تقريبًا.
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