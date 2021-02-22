ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

منة فضالي تنصح جمهورها: أقوى الأشخاص ينتصرون في معارك لا نعرف عنها شيئا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:04 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت منة فضالي في الصورة بإطلالة شتوية أنيقة، وعلقت قائلة: "أقوى الأشخاص ليسوا أولئك الذين يظهرون أمامنا ، لكن أولئك الذين ينتصرون في المعارك لا نعرف شيئًا عن ،صباح الخير".

يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 

العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي وصلاح عبدالله وبوسى وميرڤت أمين، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز، ريم البارودى، ميريهان حسين محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".

في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بمكياج صاخب.. شاهد منة فضالي تستعرض جمالها عبر إنستجرام

بهاف ستومك ...شاهد منة فضالي من سوريا

شاهد.. أحدث إطلالة لـ منة فضالي من سوريا

منة فضالي توجه رسالة عبر انستجرام

من مسلسلها الجديد.. شاهد أحدث ظهور لمنة فضالي عبر إنستجرام

بفستان أحمر.. منة فضالي تحتفل بعيد الحب

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. عمرو الصفتي: محمد صلاح بيجري وخلاص.. طارق سليمان: ابني بيشحت ماتش فى الأهلي .. ورمضان صبحي يتصدر مواقع التواصل.. وميدو ينتقد الزمالك

وفاة النائب السابق محمد العقاد متأثرا بإصابته بكورونا

مقتل سفير إيطاليا لدى الكونغو في هجوم مسلح

السكة الحديد تستقبل أول دفعة من العربات المجرية الجديدة غدًا

نجم بيراميدز على رادار الزمالك

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات| صور

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور