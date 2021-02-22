الصحف السعودية اليوم.. صحة المملكة: نمر بمرحلة حساسة بسبب كورونا.. والأردن يعلن الدخول في وضع حرج.. واصابات العالم تقترب من 112 مليونا.. ومحاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق تربك ليبيا

الصحة السعودية: نمر بمرحلة حساسة وخطوات اعتماد لقاحات «كورونا» دقيقة جدًا

الرئيس الجزائري يجري تعديلًا حكوميًا دون تغييرات كبرى

«وكالة الطاقة الذرية» تعلن عن «حل مؤقت» مع إيران بشأن عمليات التفتيش بوينغ: تعليق طائرات 777 بعد احتراق محرك طائرة أثناء تحليقها

الولايات المتحدة: سنتخذ إجراءات حازمة ضد السلطات العسكرية بميانمار

بريطانيا تعلن البدء في الحد من انتشار سلالتي البرازيل وجنوب إفريقيا





تناولت الصحف السعودية اليوم الاثنين، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، أفادت صحيفة اليوم بإعلان وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 375006 حالة.





وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 349 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 366094 حالة.





وفي سياق المتصل، أبرزت صحيفة عكاظ تصريح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد. العبدالعالي بأن جائحة كورونا في المملكة تمر بمرحلة حساسة تتطلب المزيد من اليقظة والحذر، مؤكدًا أن بعض مناطق المملكة ما زالت تسجل زيادة في حالات كورونا فيما تشهد مناطق أخرى تذبذب في الحالات، حيث تشهد بعض المناطق وبعض المحافظات مواصلة في ارتفاع الحالات الجديدة، مشددا على أهمية التزام جميع أفراد المجتمع ومواصلة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالإجراءات الوقائية.





قالت صحيفة الوئام إن صحة مكة أعلنت اليوم، عن أفتتاح 4 مراكز أضافية لتقديم لقاح كورونا في المراكز الصحية. وأوضح حساب صحة مكة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المراكز هي العوالي – الشرائع ٢ – المعابدة – التخصصي.





أوضحت صحيفة سبق إعلان أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رصدها 14 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.





وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ضمن جولات الغذاء والدواء، الأسبوع الماضي، للتأكّد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، تمّ رصد 14 مخالفة حول مناطق المملكة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.





كما أشارت صحيفة الوطن إلى اعلان أمانة الرياض إغلاق 66 منشأة مخالفة خلال 24 ساعة.





وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: 66 منشأة خالفت التعليمات فواجهت الإغلاقات.. و4894 جولة تفتيشية لمراقبي أمانة منطقة الرياض خلال الـ 24 ساعة الماضية تُسفر عن رصد 467 مخالفة للإجراءات الاحترازية.





قالت صحيفة الوئام إن المملكة اقتربت من توقيع اتفاق عسكري مهم مع إحدى العواصم الأوروبية يقضي بتسليم الرياض منظومة صواريخ باتريوت لنشرها على أراضي المملكة.





و أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن بلاده ستوقع اتفاقية مع المملكة لتسليمها نظام صواريخ باتريوت ونصبه وتشغيله في الأراضي السعودية.









عربيا وإقليميا، أوضحت صحيفة سبق إعلان رئيس الوزراء الأردني "بشر الخصاونة"، أن المملكة تمرّ بمرحلة حرجة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، في ظل ارتفاعات عدد الإصابات اليومية به.





وقال "الخصاونة"، في ختام مناقشة مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لسنة 2021، أمس الأحد: إن الحكومة والبرلمان "جاءا في مفصل صعب ومليء بالتحديات"؛ مشيرًا إلى أن "الجائحة ما زالت موجودة ومتعمقة"، وأضاف: "نحن في مرحلة حرجة في مواجهتها، بعد أن ألقت بظلالها على العالم وليس على الأردن فقط".





ذكرت صحيفة الوئام أن عناصر مسلحة قادمة من مدينة الزاوية مدعومة بمتطرفين من مجلسي شوري بنغازي ودرنة بقيادة فرج شكو، سيطرت على ميدان الشهداء في طرابلس وأطلقوا النار عشوائيًا فيه المسلحين، واقتحموا أيضًا مقرات وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا في جنزور غربي طرابلس، في توتر مسلح جديد في العاصمة طرابلس بعد هدوء نسبي.





ثالت صحيفة عكاظ إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أجرى أمس (الأحد)، تعديلًا حكوميًا جزئيًا لم يشمل تغييرًا للوزراء البارزين، عشيّة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاحتجاجي، وفق ما أعلنت الرئاسة في بيان.





أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى ما قاله مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي إن محادثاته في إيران كانت جيدة، مضيفا: “تفاهم ثنائي مؤقت مع إيران لمواصلة أنشطة التفتيش”.





وأضاف في مؤتمر صحفي: “اتفاق مؤقت لمواصلة أنشطة التفتيش في إيران لمدة 3 أشهر”.









دوليا، ذكرت صحيفة الوئام أن أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا المستجد أظهرت ارتفاع عدد الإصابات إلى 111 ملايين و957 ألفا و494 إصابة، الإثنين 22 فبراير 2021.





وارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و477 ألفا و839 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 87 مليونا و319 ألفا و432 حالة.





أفادت صحيفة الشرق الأوسط بإعلان بريطانيا أمس، أن تدابيرها الحدودية الأكثر صرامة وإجراءات تعزيز تتبع المخالطين؛ نجحت -على ما يبدو- في الحد من انتشار سلالتيْ فيروس كورونا المكتشفتين في البرازيل وجنوب إفريقيا، مؤكدة أنها تعطي الأولوية لمواجهة الفيروس بشكل أكثر من الشفافية. من جهتها، قالت اليابان إنها ستقدم موجزًا حول برنامج تطعيم جديد ضد فيروس كورونا هذا الأسبوع.





أشارت صحيفة سبق إلى توصية شركة "بوينج"، لشركات الطيران بوقف رحلات "بوينغ 777" المماثلة لطائرة شركة "يونايتد إيرلاينز"، التي احترق محركها مؤخرًا، إلى أن تصدر إدارة الطيران الاتحادية توجيهاتها بعد الفحص.





وقالت "بوينج" إنها توصي "بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 في الخدمة و59 في المخازن، والتي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000- 112، حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب".



