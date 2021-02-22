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مدير "آثار أسوان": عدد كبير حضروا ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:57 ص
الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار اسوان
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، إنه يعتبر اليوم يوم التحدي وهو اليوم الموافق لتعامد آشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني، وذلك رغم انتشار جائحة كورونا بالموجة الأولى والثانية، إلا أن عددًا غير قليل حرص على حضور هذه الظاهرة الفلكية الهندسية الفريدة من نوعها، لافتًا إلى أنه تم تنظيم الحديث بشكل كبير جدًا وعلى أعلى مستوى. 

وتابع مدير عام آثار اسوان ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم التشديد على كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتوجيهات وزارة السياحة والاثار، موضحا انه كان هناك تخوف من الظروف المناخية السائدة تلك الفترة وتأثيرها على الشمس، معقبا: "الكل كان خايفة الشمس متطلعش لكن طلعت زي عادتها وفي أجواء جميلة جدا".


واوضح ان ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني استمرت اكثر من 24 دقيقة بعد شروق الشمس في السادسة و25 دقيقة، وتحركت الي اليمين لتشرق على وجه الاله معبود رع، والي اليسار لتشرق على وجه المعبود رح، ولم تشرق على وجه المعبود بتاح لانه معبود الظلام والعالم السفلي.

واضاف ان هذه الظاهرة تدل على براعة وتفوق المصري القديم في علم الفلك والهندسة "ده مدى الاعجاز"، وكشف عن ان الوزارة حرصت على عمل حفل موسيقي اليوم من غير جمهور ويبث على منصة عالمية تسمى "circle" ويشاهد هذه المنصة اكثر من 20 مليون مشاهد وهو كنوع من التسويق وترويج وتشجيع السياحة في مصر.

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