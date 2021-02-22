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اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 22-2-2021

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:13 ص
اسعار الخضروات والفاكهة
اسعار الخضروات والفاكهة
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هاجر رزق
ينشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الاثنين الموافق 22-2-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها. 


ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 1.8 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 2.2جنيه للكيلو، والبصل إلى 5 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكوسة 4.25 جنيه، والجزر بدون عروش 3.5 جنيه .للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 5 جنيه للكيلو كأعلى سعر.

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3.5جنيه للكيلو، والرومي بـ 3.5جنيه للكيلو الواحد، والأبيض 4 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 5 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 5 جنيهات والألوان بـ 17 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 9 جنيهات.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب بــ 4.5 جنيه، والبلدي بـ 3.5جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها لـ 5 جنيهات، والثوم بـ27 جنيهًا، والسبانخ بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.

أما أسعار الفاكهة، فوصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 4 جنيهات للكيلو والسكري إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة بـ 5 جنيهات، والليمون البلدي بـ 16 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.
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