أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 22-2-2021

ينشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الاثنين الموافق 22-2-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها.









ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 1.8 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 2.2جنيه للكيلو، والبصل إلى 5 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكوسة 4.25 جنيه، والجزر بدون عروش 3.5 جنيه .للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 5 جنيه للكيلو كأعلى سعر.





ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3.5جنيه للكيلو، والرومي بـ 3.5جنيه للكيلو الواحد، والأبيض 4 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 5 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 5 جنيهات والألوان بـ 17 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 9 جنيهات.





وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب بــ 4.5 جنيه، والبلدي بـ 3.5جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها لـ 5 جنيهات، والثوم بـ27 جنيهًا، والسبانخ بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.



