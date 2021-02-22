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رياضة

طلب مفاجئ لـ الكاف.. سفيرة مصر تكشف تطورات بعثة الزمالك فى السنغال

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:35 ص
بعثة الزمالك فى السنغال
بعثة الزمالك فى السنغال
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عمرو الحلوانى


كشفت نهى خضر سفيرة مصر بالسنغال كواليس وصول بعثة الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالى المقرر إقامتها غدا الثلاثاء من منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .


وقالت نهى خضر عبر برنامج شوبير الإذاعى :" بالفعل بعثة الزمالك وصلت للسنغال بعد معاناة كبيرة وأجرت مسحة كورونا استعدادا للمباراة وظهر على اللاعبين التعب والإرهاق الشديد من طول الرحلة".


وأضافت :" الزمالك طلب تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة وينتظر رد مسئولى الكاف، وليس لدى معلومات عن موقف نادى تونجيث السنغالى من هذا الطلب".


وكانت بعثة الفريق تأخرت في الوصول للسنغال بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة وتخاطب الجهات المسئولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء أمس للسنغال.


يذكر أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الإفريقية ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني التي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة.

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