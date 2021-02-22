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أخبار العالم

بعد فوضى طرابلس.. أرتال عسكرية تتوجه من مصراتة إلى العاصمة الليبية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:34 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نبأ عاجلٍ لها منذ قليل، نقلًا عن مصادرها الخاصة، بأن أرتالًا عسكرية تتوجه الآن من مدينة مصراتة باتجاه العاصمة الليبية طرابلس. 

يأتي ذلك بعد ليلة تخللتها فوضى عارمة في طرابلس، عقب تعرض وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باش أغا لمحاولة اغتيال، فيما دعا رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج لفتح تحقيق بالحادثة. 

واحتلت ميليشيات تابعة للمجلس الرئاسي، مساء الأحد، ساحة الشهداء، وباشرت إطلاق النار بشكل عشوائي، لرفضها رواية وزارة الداخلية عن تعرض وزيرها لمحاولة اغتيال. 

وسادت فوضى عارمة وأعمال انتقامية الساحة ومناطق أخرى من طرابلس، تضمنت هجوم مليشيات من مدينة الزاوية على منزل مدير أمن ورشفانة ناصر ألطيف والاعتداء عليه بالضرب المبرح وتكسير محتويات منزله. 

كما أوقفت المليشيات المسلحة سيارة رئيس وحدة مرور منطقة حي الأندلس في طريق عودته بمنطقة جنزور، واعتدت عليه بالضرب، والهجوم علي مكتب وزير الداخلية ومقر جهاز مكافحة المخدرات في جنزور وسرقة جميع مقتنياتهما، وفق ما ذكرت شبكة "إرم نيوز". 
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