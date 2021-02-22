بعد انسحابها أمس.. القوات الروسية تعود لقاعدة عين عيسى بشمال سوريا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات الروسية التي انسحبت من قاعدة عين عيسى يوم أمس، عمدت فجر اليوم الاثنين إلى العودة إليها من جديد.





وكشف المرصد عن عودة 8 مدرعات يستقلها قوات روسية إلى القاعدة وجرى رفع العلم الروسي فوقها، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن المكاسب التي حققتها روسيا حتى عادت إلى قاعدتها بهذه السرعة، إذ يتبع الروس خطة ابتزاز قوات سوريا الديمقراطية والتهديد بالانسحاب في كل مرة لاسيما من عين عيسى، وهو ما آثار استياء أهالي المناطق خوفًا من عملية عسكرية تركية قد تحدث لاحقًا.





وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى أن انسحاب القوات الروسية من قاعدتي عين عيسى بريف الرقة، و المباقر بريف الحسكة، جاء للضغط على “قسد” بعد رفضها مطالب القوات الروسية وقوات النظام التي تتمثل في تسليم قرى معلق وجهبل والصيدا والمشيرفة ومخيم عين عيسى قرب طريق “m4” بريف عين عيسى للقوات التركية، وبذلك يتم قطع الطريق بين عين العرب بريف حلب الشرقي وعين عيسى بريف الرقة.





وكذلك تسلم القمح المخزن في صوامع الشركراك لقوات النظام، حيث يخزن آلاف الأطنان من محصولي القمح والشعير.





إضافة إلى تسليم عدة قرى في ريف عين عيسى لقوات النظام وانسحاب “قسد” منها.





ووفقًا للمصادر، فإن “قسد” رفضت تلك المطالب، بينما انسحبت القوات الروسية لإجبار “قسد” على موافقة مطالبها، ورصد المرصد السوري انسحاب القوات الروسية واحتفاظها بعناصر حرس لقاعدة المباقر في ريف تل تمر بمحافظة الحسكة.



