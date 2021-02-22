القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في عدة مناطق

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا تجاوزنا الحالة القبرصية في الطقس بسبب المنخفض القبرصي البارد التي شهدناه الأسبوع الماضي، خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والذي استمر تأثيره على فترات يوم الجمعة.





وتابع الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أننا شهدنا حالة من الاستقرار في الأجواء بداية من يوم السبت الماضي، وستبدأ اليوم حالة من عدم الاستقرار على السواحل الغربية، وهناك فرص لسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة على مطروح، ومن المتوقع ان تمتد السحب وتأثير الأمطار الي السواحل الشمالية والإسكندرية.





وأوضح ان من المتوقع أيضًا امتداد تلك الحالة من عدم الاستقرار والأمطار في مناطق من الدلتا مثل رشيد وبلطيم والبحيرة وكفر الشيخ، منوهًا بأن هذه الحالة من الطقس ستمتد لتشمل باقي محافظات الشمال والقاهرة غدًا الثلاثاء، وستصل الي جنوب الصعيد والبحر الأحمر ومحافظات القناة.



