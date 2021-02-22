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محافظات

بعد تعديلها بسبب الأمطار.. إعادة تشغيل لوحة التعداد السكاني في الغربية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:18 ص
صدى البلد
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احمد علي
شهد ديوان محافظة الغربية صباح اليوم الاثنين، عوده تشغيل لوحة ساعة تعداد مواليد وسكان محافظة للعمل مرة أخرى. 

 
وجاء ذلك عقب قيام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بإعطاء تعليمات بإصلاحها، بعد أن تسببت الأمطار في توقفها عند 3389 فقط بعد توقفها لشهور. 

كما عاودت اللوحة عملها مرة أخرى وتشير إلى تخطي تعداد سكان المحافظة أكثر من 5 ملايين. 

كما جاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بنزول القوافل المختلفة بالتوازي مع أعمال البناء والإنشاءات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. 
 
كما تم عقد اجتماع بمديرية التضامن الاجتماعي بحضور وكيلة مديرية التضامن بالغربية، ممثلي وحدة حياة كريمة بالمحافظة، ممثلي مؤسسة حياة كريمة وممثلي العديد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، وذلك لمناقشة استعدادات تلك الجمعيات لتقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لأهالي قرى مركز زفتى وتوابعها المستهدفين في المبادرة الرئاسية. 

يأتي ذلك انطلاقًا من إيمان المحافظة الكامل بأهمية توفير كافة سبل الدعم للعنصر البشري والذي يعتبر المستهدف الأول في منظومة التطوير. 
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