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توك شو

أستاذ بجامعة هوينكز الأمريكية: إبريل القادم موعد انتهاء جائحة كورونا.. شاهد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:32 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
عرضت فضائية العربية تقريرا ، يكشف توقعات بعض العلماء والخبراء بقرب انتهاء جائحة كورونا .

ووسط موجات من التشاؤوم والخوف التي تسود العالم بشأن موعد اختفاء فيروس كورونا ، جاءت بشارة علمية أمريكية، تؤكد أن العالم سيكون على موعد للخلاص من الفيروس خلال شهر إبريل القادم .

حيث أشار "مارتي مكاري" ، أستاذ الجراحة بجامعة "جونز هويكنز" ، إلى أن الإصابات اليومية انخفضت بنسبة 77% منذ يناير ، وهناك سبب للاعتقاد بأن البلاد تتسابق نحو مستوى منخفض من العدوى .

ولفت إلى أن معظم إصابات كورونا بالعالم أصبحت ذات أعراض خفيفة أو بدون أعراض ، فإن هناك عدد أقل من الأمريكيين سيصابون بالفيروس .

وتوقع أن يختفي كورونا أبريل القادم ، واستئناف الحياة الطبيعية ، وعلى الرغم من تشاؤوم بالبيت الأبيض إلا أن الطبيب "مكاري " جاء رده قاطعا .
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