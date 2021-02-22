أستاذ بجامعة هوينكز الأمريكية: إبريل القادم موعد انتهاء جائحة كورونا.. شاهد

عرضت فضائية العربية تقريرا ، يكشف توقعات بعض العلماء والخبراء بقرب انتهاء جائحة كورونا





ووسط موجات من التشاؤوم والخوف التي تسود العالم بشأن موعد اختفاء فيروس كورونا ، جاءت بشارة علمية أمريكية، تؤكد أن العالم سيكون على موعد للخلاص من الفيروس خلال شهر إبريل القادم .





حيث أشار "مارتي مكاري" ، أستاذ الجراحة بجامعة "جونز هويكنز" ، إلى أن الإصابات اليومية انخفضت بنسبة 77% منذ يناير ، وهناك سبب للاعتقاد بأن البلاد تتسابق نحو مستوى منخفض من العدوى .





ولفت إلى أن معظم إصابات كورونا بالعالم أصبحت ذات أعراض خفيفة أو بدون أعراض ، فإن هناك عدد أقل من الأمريكيين سيصابون بالفيروس .





وتوقع أن يختفي كورونا أبريل القادم ، واستئناف الحياة الطبيعية ، وعلى الرغم من تشاؤوم بالبيت الأبيض إلا أن الطبيب "مكاري " جاء رده قاطعا .