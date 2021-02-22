الصراعات والتحديات النفسيه في زمن الكورونا.. ندوة لسيدات مصر تستطيع بالخارج

عقدت أمس ندوة هامة من تنظيم الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي عبر تقنية زوم الافتراضية بعنوان الصراعات والتحديات النفسيه في زمن الكورونا بمشاركة عدد كبير من الحضور وسيدات مصر في الخارج.





وتحدث فيها كلا من . المستشار النفسي والمدرب محمد زكريا عن سلبيات الحجر الصحي وما عانته المجتمعات من آثار وكيفية تحويل تلك الطاقات السلبية الي إيجابية





كما تحدث المستشار الإعلامي معتز صلاح الدين عن المبادرة الخاصه بشبكة اعلام المرأة العربية في دعمها لمرضي ومصابين الكورونا وكيفية اعطائهم الثقه في النفس من جديد .





ثم تناولت الندوه العديد من المداخلات والمشاركات ابرزهم مداخلة هامة للدكتور عادل النويشي نائب رئيس الرابطة والذي اشار الي ان هذا الوباء هو من الاوبئه المشتركه التي تنتقل من الحيوان الي الانسان وكيفية واهمية اخذ اللقاح وتأثيره علي حياتنا المستقبليه .





وتم مناقشة كيفية التغلب علي الاثار النفسية للكورونا ثم اشارت كل منهن الي التجارب الشخصية وكيفية التعامل معها . ثم تلتهم الاستاذه فاتن نصر احد ابرز اعضاء الرابطة والمنسق العام لها لتوضيح اهمية اللقاحات وكيفية التعامل الانساني مع المرضي





واختتمت الدكتورة جيهان جادو رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي كلمتها بتوجية الشكر لكل المشاركين والحضور ونوهت عن انعقاد ندوات يوم ٢١ من كل شهر وان الندوة القادمة ستكون في مارس عن المرأة