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تعليم

حسام رفاعي نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:18 ص
جاممة حلوان
جاممة حلوان
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نهلة الشربيني
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتعيين الدكتور حسام محمد كمال محمد محمود رفاعى نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، لمدة أربع سنوات. 
 
والدكتور حسام رفاعي، يعمل أستاذا بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بالجامعة، وكان يشغل منصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ عام 2018، وتولى منصب عميد كلية السياحة والفنادق في الفترة من 2012-2018.

وشغل منصب رئيس قسم الإعلام والسياحة والفنون بجامعة البحرين فى الفترة من 2003-2007، ومديرًا لمكتب ضمان الجودة بكلية الآداب جامعة البحرين في الفترة من 2007-2009، كما كان وكيلا لكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان فى الفترة من 2009-2012.
 
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