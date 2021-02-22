حسام رفاعي نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتعيين الدكتور حسام محمد كمال محمد محمود رفاعى نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، لمدة أربع سنوات.

والدكتور حسام رفاعي، يعمل أستاذا بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بالجامعة، وكان يشغل منصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ عام 2018، وتولى منصب عميد كلية السياحة والفنادق في الفترة من 2012-2018.



