ننشر جداول امتحانات طلاب مدرسة الضبعة النووية

اعتمد عاطف سلامة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة.
وكان قد أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح ، هي المدرسة الوحيدة المتخصصة في الطاقة النووية في منطقة الشرق الاوسط ، قائلًا :إن هذا أمر مفيد جدًا لمصر، لإن الفنيين الذين سيتخرجون في هذه المدرسة سيجدوا فرصا للعمل في مفاعل الضبعة ، كما أن المتفوقين من طلاب هذه المدرسة قد يحصلوا على بكالوريوس هندسة نووية او ميكانيكية او كهربية والفيزياء النووية؛ لافتًا إلى أن السعودية والامارات تبنيان حاليًا مفاعلات نووية ، وبالتالي ستحتاجان لعمالة متخصصة لن تجداها إلا عندنا.
أكدت مديرية التربية والتعليم بمطروح أن هناك اهتمامًا واضحًا من القيادة السياسية بتلك المدرسة النووية المتميزة مع حرص وزارة التربية والتعليم ومحافظة مطروح علي تقديم كافة أوجه الدعم لطلابها في سبيل تخريج جيل وطني قادر علي تحمل المسئولية والمساهمة في الارتقاء بوطننا الغالي مصر لينضم لمصاف الدول المتقدمة .
تقع مدرسة الضبعة في قلب مدينة الضبعة بمحافظة مطروح ، وتبلغ مساحة المدرسة 8,5 فدان ، وتتكون المدرسة من مبنى تعليمى سعة 375 طالبًا و10 معامل و15 فصلًا و3 ورش فنية ،على مساحة 3260 م2 ،وملحق بها مبنيين سكنيين للطلاب والمعلمين بإجمالى مسطح 11580م2 ،مكونة من 5 أدوار سعة 436 سريرا.