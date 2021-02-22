ننشر جداول امتحانات طلاب مدرسة الضبعة النووية

وكان قد أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن ا

لمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح

المدرسة الوحيدة المتخصصة في الطاقة النووية في منطقة الشرق الاوسط ، قائلًا :إن هذا أمر مفيد جدًا لمصر، لإن الفنيين الذين سيتخرجون في هذه المدرسة سيجدوا فرصا للعمل في مفاعل الضبعة ، كما أن المتفوقين من طلاب هذه المدرسة قد يحصلوا على بكالوريوس هندسة نووية او ميكانيكية او كهربية والفيزياء النووية؛ لافتًا إلى أن السعودية والامارات تبنيان حاليًا مفاعلات نووية ، وبالتالي ستحتاجان لعمالة متخصصة لن تجداها إلا عندنا.