الإسماعيلية تشهد تحسنا تدريجيا للطقس

شهدت محافظة الإسماعيلية حالة من الطقس المعتدل، وتحسنا تدريجيا عن الـ4 أيام الماضية.





وشهدت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم تواجد شبورة مائية خفيفة في الطرق الصحراوي والزراعية، ومع مرور الوقت اختفت الشبورة المائية لتظهر الشمس وينتشر جو معتدل في جميع أنحاء المحافظة.





فيما قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على جنوب سيناء.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.