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محافظات

رئيس هيئة قناة السويس: جائحة كورونا لم تؤثر بشكل كبير على الملاحة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:38 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، اليوم /الاثنين / أن جائحة فيروس كورونا لم تؤثر بشكل كبير على الملاحة في قناة السويس . 
وقال ربيع - في تصريحات خاصة لقناة (اكسترا نيوز) الإخبارية - إن " السياسات التي تم اتخاذها ونفذت أدت إلى استمرار قناة السويس في تحقيق مؤشراتها الإيجابية رغم تأثير جائحة كورونا على العالم ، فهناك الكثير من القنوات المنافسة لم تحقق النجاحات المرجوة وحققت خسارة تتراوح ما بين 30% و 40 %".
وأضاف أننا " لم نقوم بزيادة رسوم العبور خلال العام الجاري عن العام الماضي بالرغم من تجهيزاتنا للإعلان عن هذه الزيادة ، لكن بسبب فيروس كورونا قمنا بعمل تخفيضات كبيرة مدروسة ومحسوبة لجلب أكبر عدد من السفن والحمولات ".
وأعلن أنه نتيجة لهذه السياسات زادت أعداد السفن والحمولات التي تعبر قناة السويس، وتم تحقيق الأرقام القياسية في عبور السفن بقناة السويس .. متوقعا زيادة إيرادات قناة السويس وزيادة نصيبها بشكل أكبر من التجارة العالمية من 9 % إلى 13 % .
وأوضح أنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي توقعات حركة الملاحة في قناة السويس خلال 2021 في ظل استمرار تداعيات كورونا حتي نهاية العام .

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