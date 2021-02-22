نهايات مأساوية.. 4 فنانين توفوا على خشبة المسرح

أفنى العديد من الفنانين حياتهم فى عملهم حتى وافتهم المنية أثناء عملهم، حيث قدم العشرات من الفنانين العروض الفنية وعملوا على تقديم فنهم لآخر نفس فى حياتهم حتى وافتهم المنية على خشبة المسرح وأما الكاميرات، أمام جمهورهم، فحاول العديد من الفنانين التغلب على تعبهم وإرهاقهم فى سبيل ممارسة عملهم الذى يحبونه.





وكان من أشهر الفنانين الذين توفوا على خشبة المسرح، الفنان الراحل محمود المليجي الذي رحل أثناء تصويره أحد المشاهد والصدفة تجعله يجسد مشهد الموت للشخصية التي يؤديها فيموت في التصوير.





بينما توفى الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، أثناء تصوير مشهده قبل الأخير في فيلم "الإرهابي" مع الفنان عادل إمام، في 22 ديسمبر 1993، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز الـ67 عامًا.





كما توفى الضيف أحمد أحد أبطال ثلاثى أضواء المسرح، أثناء عمل بروفات حول مسرحية "الرجل اللي جوز مراته"، وهي المسرحية التي كان يخرجها الضيف أحمد كان من ضمن المسرحية مشهد يقوم الحانوتي بوضع الضيف أحمد في تابوت لأخذ مبلغ التأمين على حياته، مات الضيف أحمد أثناء عمل بروفات المشهد وكأنه أدى مشهد وفاته على المسرح.





أما بالنسبة للفنان الراحل مصطفى متولى، فكانت لوفاته قصة مؤثرة جدًا حيث وقع متولى على خشبة المسرح أثر أزمة قلبية مفاجئة أدت لوفاته في عام 2000، خلال تأديته لدوره فى مسرحية بودى جارد، وتم استبدال دوره بأحد الفنانين الآخرين الذين شاركوا فى المسرحية من بعده ولكن فور وقوفه على خشبة المسرح لتأدية دور الراحل مصطفى متولى انهارت الفنانة رغدة من البكاء ليتم غلق الستار.