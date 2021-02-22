عادات يومية تجعلك تكسبين المزيد من الوزن الزائد

إليك وفقا لموقع برايت سايد أبرز العادات التي يجب تجنبها من أجل إنقاص الوزن بشكل فعال.





1. تفضل الجينز الضيق.

ارتدائها بشكل متكرر قد يؤدي إلى بعض المشكلات. يضغط الجينز الضيق على الفخذين والأرداف والجذع وبعد تعرضهم للضغط لفترة طويلة، أصبحوا مسترخين ويبدأون في الترهل.







2. تناول حليب اللوز.

إذا لم تكن تعاني من حساسية اللاكتوز أو كنت نباتيًا ، فقد لا يكون التحول إلى بدائل الحليب النباتي هو أفضل فكرة عندما تحاول التخلص من الوزن الزائد.







3. تجنب الكربوهيدرات والدهون.

تناول مزيد من البروتين يؤدي إلى مشاكل في القلب، وضعف المناعة بالإضافة إلى ذلك ، فإن عدم وجود ما يكفي من الكربوهيدرات والدهون الصحية في وجباتك يؤدي إلى اختلال توازن نظامك الغذائي ويؤدي إلى زيادة الوزن.

للحصول على أفضل الفوائد الصحية ، تأكد من أنك تستهلك في الغالب الكربوهيدرات المعقدة والدهون غير المشبعة.

4. أنت قاسيه جدا على جسمك.

لا تساعدك التمارين المنتظمة في الحصول على جسم رشيق فحسب ، بل إنها أيضًا طريقة رائعة لتقليل مستويات التوتر. ومع ذلك ، يمكن أن يعمل الكثير منه بشكل عكسي ويرفع مستويات الكورتيزول. هذا يجعل جسمك يخزن المزيد من الدهون ويشتهي المزيد من الطعام.







5. تفضلين البقاء في المنزل

إذا لم تعرض جسمك للضوء الطبيعي بشكل يومي ، فقد تخزن المزيد والمزيد من الدهون. وفقًا لدراسة، عندما يخترق ضوء النهار جلدنا ، فإنه يصل أيضًا إلى الخلايا الدهنية. بعد حدوث ذلك، يبدأون في تخزين كمية أقل من الدهون لأن قطرات الدهون تقل في الحجم ويتم إطلاقها خارج الخلية. وبالتالي ، حاول الخروج والحصول على جرعة صحية من ضوء النهار الطبيعي لمدة نصف ساعة على الأقل يوميًا.