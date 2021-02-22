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أخبار البلد

في آخر أيام الترشح.. مرشح وحيد على مقعد النقيب و10 لعضوية الصحفيين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:35 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، في آخر أيام فتح باب الترشح، اوراق مرشح واحد على مقعد النقيب، و10 أعضاء لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، لانتخابات التجديد النصفي المقرر اجراؤها في 5 مارس المقبل.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، قررت تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة من الخميس 18/2/2021 إلى الإثنين 22/2/2021، وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، ويتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة. 

وقالت اللجنة ، إن المرشح يوقع على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب.
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