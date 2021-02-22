رئيس مجلس النواب خلال لقائه برئيس البرلمان العربى: الدول العربية تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمنها القومي.. ونتطلع لإعادة إحياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية

رئيس البرلمان:

الإرهاب بيئة خصبة لنفاذ المُخططات الخبيثة والمُمنهجة لإستهداف أمن واستقرار مجتمعاتنا العربية

القضية الفلسطينية جُرح العرب الغائر وقضيتهم المركزية الأولى

الأمة العربية تمر بمنعطف شديد الخطورة

نُثمن خُطط البرلمان العربي الطموحة للتعاطي والاشتباك مع تحديات أمتنا العربية

مصر ستظل داعمة ومساندة للبرلمان العربيفي مسعاه النبيل لإحياء قيم التضامن العربي المشترك

جبالي يشيد بإنشاء البرلمان العربي مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية واللجنة المشتركة مكافحة الإرهاب









ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الإثنين، كلمة خلال افتتاح أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي، والمُقامة بمقر جامعة الدول العربية.





ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر لعادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، لدعوته للمشاركة في افتتاح أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي، مبديًا تقديره للحديث أمام ممثلي البرلمانات العربية بوصفهم سدنة الدساتير، والنظم الأساسية والتشريع والرقابة ورافعي لواء العمل العربي المُشترك بشقه البرلماني.





وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن الدول العربية تشهد تحديات غير نمطية وغير مسبوقة تهدد الأمن القومي العربي، لافتًا إلى أن الأمة العربية تمر بمنعطف شديد الخطورة، وفي معرض كلمته، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن القضية الفلسطينية هى جُرح العرب الغائر وقضيتهم المركزية الأولى، مُبديًا التطلع لإعادة إحياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية.





وأشار إلى أن الإرهاب مثل بيئة خصبة لنفاذ المُخططات الخبيثة والمُمنهجة التي تستهدف أمن واستقرار مجتمعاتنا العربية، مستعرضًا التجربة المصرية في مواجهته عبر مقاربة شاملة أفضت إلى استئصال شأفته.





وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بخُطط البرلمان العربي الطموحة للتعاطي والاشتباك مع القضايا والتحديات التى تواجه أمتنا العربية، مثمنًا إنشاء البرلمان العربي لمركز الدبلوماسية البرلمانية العربية واللجنة المشتركة لمكافحة الإرهاب، ومؤكدًا دعم جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبرلمان العربي في مسعاه النبيل لإحياء قيم التضامن العربي المشترك.





وعلى هامش المشاركة في أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي، والمُقامة بمقر جامعة الدول العربية، وقع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وعادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بروتوكولًا للتعاون بين مجلس النواب المصري والبرلمان العربي.





ويشمل البروتوكول تعزيز أطر التعاون، وتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، كما يتضمن أيضًا قيام كلا من مجلس النواب المصري والبرلمان العربي بتبادل استراتيجية بناء القدرات، والتعاون في تبني المشروعات والبرامج البحثية العربية.





كما يشمل برتوكول التعاون بين مجلس النواب المصري والبرلمان العربي أيضًا أساسًا للشراكة والتعاون بين معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب المصري ومركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي، في مجالات التدريب، والتأهيل، وتنمية القدرات، وتنفيذ برامج تدريبية، ودبلومات مهنية متخصصة في مختلف مجالات الاهتمام البرلماني.





وفي ختام حفل توقيع بروتوكول التعاون بين مجلس النواب المصري والبرلمان العربي، أهدى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي درع البرلمان العربي للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري.





جدير بالذكر أن مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، قد تم تدشينه بالبرلمان العربي، بهدف الاهتمام بالعلاقات البرلمانية الخارجية، والدبلوماسية البرلمانية العربية، وتنسيق الرؤى البرلمانية العربية خارجيًا، وتقديم الدعم الفني لأعضاء البرلمان العربي، وفتح آفاق للتعاون مع المنظمات الدولية لنقل وتبادل الخبرات.