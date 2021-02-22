وحدك.. كتاب جديد عن تجاوز العلاقات بمعرض الكتاب

يستعد الكاتب أحمد علي لطرح عمل أدبي جديد مع دار الهالة للنشر والتوزيع، تزامنًا مع معرض القاهرة الدولي المقبل، والمقرر إقامته في شهر يونيو من هذا العام.





وأكد الكاتب أحمد علي، أن هذا الكتاب سيكون مفاجأة لجمهوره، وهو أول عمل أدبي له بالفصحى، حيث يتناول خلال طرحة كيفية تجاوز العلاقات، موضحًا أن التجاوز سيكون أحد أهم الركائز الأساسية هى قصص العلاقات الحقيقية التي لم تخرج للنور سابقًا.





وخاض الكاتب أحمد على أول تجربة كتابية له عام 2017 مع دار روعة للنشر والتوزيع، "المصرية اللبنانية" الأن، وكان العمل يحمل عنوان "رفقًا بالقوارير" ، والتى يقول عن فكرته أنها جاءت بعد تأثره بفشل 3 علاقات لأصدقائه ، ثم صدر له كتاب "أطمن" عام 2018 والذى تعاون فيه مع دار توية للنشر والتوزيع، ويُعد هذا العمل الأكثر مبيعًا حتى الأن حيث صدر منهُ أكثر من 17 طبعة بعدد 500 كتاب لكل طبعة.





وبعد نجاح كتاب "أطمن " تعاقد الكاتب أحمد على عام 2019 مجددًا مع دار توية للنشر والتوزيع في عمل أدبى تحت عنوان "ع المكشوف"، وفى عام 2020 نشر له كتاب "وحدك" والذى تعاون فيه مع دار الهالة للنشر والتوزيع.







