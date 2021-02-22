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فن

داخل حنطور.. علا رشدي تشارك جمهورها رحلتها في أسوان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:43 م
صدى البلد
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ميرنا محمود

شاركت الفنانة علا رشدي، متابعيها بفيديو جديد من أسوان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهرت علا رشدي داخل الحنطور وهي تغني على أنغام أغنية "الدنيا ربيع"، وعلقت قائلة: "حنطور في ادفو".


وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وأيضًا في بطولة مسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم وآسر ياسين. 


وتدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعاني منها معظم الأزواج.

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