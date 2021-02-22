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حوادث

ضبط شخص بـ 24 طربة حشيش بسوهاج

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:27 م
ضبط شخص بحوزته ٢٤
ضبط شخص بحوزته ٢٤ طربة حشيش
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 24 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بسوهاج بقصد الإتجار.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج قيام (عامل - مقيم بدائرة المركز) بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام - سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

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