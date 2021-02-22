إنشاء 11 مدرسة ببرج العرب ضمن مبادرة حياة كريمة

عقد اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب إجتماعًا مع الشركات المشاركة في مبادرة حياة كريمة، ضمن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصري، في حضور ممثل من هيئة الأبنية التعليمية.

وناقش الاجتماع انشاء 11 مدرسة، من بينها 3 مدارس تجريبية، ضمن مشروع حياة كريمة بمركز ومدينة برج العرب والقرى التابعة في حضور أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية ومدير إدارة التخطيط والمتابعة ومدير الإدارة الهندسية.

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يذكر أن الأجهزة المعنية بمركز ومدينة برج العرب، غرب الإسكندرية، بدأت في تفقد المنازل والبيوت التي تحتاج الى ترميم أو إنشاء أو تشطيب ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب، إنه تفقد عددا من المنازل، بعدد ثلاث قرى هم (بهيج – أبوصير – الغربانيات) بالإضافة إلى النجوع والتوابع.

ووجه الجمال بحصر لهذه المنازل التي تحتاج إلى ترميم أو إنشاء أو تشطيب ببرج العرب، لتدخل في نطاق إلى المبادرة.

وفي بداية فبراير، جتمعت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، مع السيدات بقرى بهيج وأبو صير والغربانيات، للاستماع إلى مطالبهن واحتياجاتهن، تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصرى، وعقب إطلاق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الإسكندرية بدء أعمال تطوير ٥٧ قرية أم وتابع ونجع ببرج العرب القديمة.

وأكدت عازر للسيدات، أن مبادرة الرئيس ستحدث نقله نوعية شاملة بالقرى، وسيكون لها مردود إيجابي قوي على المواطنين البسطاء بالقرى، مضيفة أنه سيتم حصر كل مطالب أهالى القرى والتنسيق مع كل الجهات المعنية على تذليلها.

وعلى الصعيد ذاته، ثمنت نائب المحافظ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، مؤكدة أن المبادرة تعد إحدى أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تؤكد مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمواطنين البسطاء في القري والنجوع، من أجل تحقيق حياة كريمة كاملة وتوفير كل المرافق والبنية التحتية والاحتياجات الأساسية لهم، وذلك بجانب الاهتمام بالمشروعات القومية التي تنفذ على مستوى الجمهورية.