ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القباج تلتقي الغضبان في مستهل زيارتها لـ بورسعيد بديوان المحافظة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:14 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم
استهلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، زيارتها لمحافظة بورسعيد صباح اليوم الاثنين ، بلقاء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بديوان عام المحافظة.

وناقشت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ بورسعيد، برامج الوزارة التي يتم تنفيذها بالمحافظة، ودور الجمعيات الأهلية في المحافظة ، كما تم التطرق لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية ، وذلك عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019.

كما شهد اللقاء بحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، خاصة في ظل توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو التمكين الاقتصادي .

وتشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لمحافظة بورسعيد لقاء ممثلي ٢٠ جمعية أهلية، بالإضافة إلي توجهها إلى مدينة بورفؤاد لتفقد مساكن الأمل ومركز العزيمة الذي قام رئيس الجمهورية بافتتاحه مؤخرًا بالإضافة إلى زيارة جامعة بورسعيد لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي التي تم انشاؤها بالجامعة وفقًا لبروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع مختلف الجامعات المصرية . 

وعقب الانتهاء من الافتتاح تتوجه القباج إلى مدينة بورسعيد حيث تقوم بتفقد مساكن فاطمة الزهراء ومساكن اللبانة التي تم تطويرها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. وزيرة التضامن تبحث مقترحات تطوير وتنمية موارد صندوق دعم الجمعيات الأهلية

وزيرة التضامن الاجتماعي: نفتخر بالشراكة مع جامعة الأزهر

التضامن توضح أسباب التحفظ على 413 جمعية.. وتكشف عن التسهيلات والمزايا أمام الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها

ترشيحاتنا

بـ الصعيد يا دولة .. حكيم يرد على تامر أمين بعد هجومه على الصعايدة

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

بعد توقف برنامجها بسبب فرجاني ساسي.. أبرز وقائع مي حلمي المثيرة للجدل

بالمايو.. إطلالة جريئة لـ فيفي عبده من أمام البحر

لطلاب صفوف النقل .. ننشر نماذج استرشادية للتدريب على امتحانات الترم الاول

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات| صور

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور